Tamponamento sull'A4, chilometri di code tra Sommacampagna e Verona

Non è stato grave ma ha creato comunque problemi al traffico il tamponamento capitato questo pomeriggio, 17 novembre, sull'autostrada A4. L'incidente tra due auto è accaduto intorno alle 17.30 nella carreggiata in direzione Venezia, vicino al casello di Verona Sud. Non sono stati segnalati feriti seri e non è stato necessario neanche l'intervento dei vigili del fuoco. Però, in meno di un'ora si è formata una coda di circa quattro chilometri nel tratto tra Sommacampagna e Verona.