Lieve tamponamento ma lunga coda in A4 al casello di San Bonifacio

Sono state smaltite nel giro di un'oretta le code create questa mattina, 9 dicembre, da un tamponamento in A4. L'incidente si è verificato intorno alle 10 vicino al casello di San Bonifacio-Soave sulla carreggiata in direzione Milano. Non sono stati segnalati feriti, ma il traffico è stato prima rallentato e poi bloccato, con un serpentone di veicoli che ha quasi raggiunto il confine con la provincia di Vicenza. Il disagio non è però durato a lungo e la viabilità è tornata presto normale.