Tamponamento in A4, coinvolte due auto e due camion. Tre feriti, uno è grave

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di sabato lungo l'A4.

Stando alle prime informazioni raccolte, due auto e due mezzi pesanti sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento nel territorio di San Giovanni Lupatoto tra i caselli di Verona Sud e Verona Est al km 285, in direzione di Venezia, con una dinamica al vaglio del personale della Polizia Stradale.

In soccorso delle persone coinvolte nello scontro, sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona con due mezzi e il personale del 118 con elicottero e ambulanze. In particolare le operazioni dei pompieri si sono concentrate sul conducente di uno dei camion, rimasto ferito all'interno della cabina di guida. Sarebbero tre le persone ferite: due avrebbero riportato lievi conseguenze e sono state condotte al Fracastoro, la terza è stata estratta,stabilizzata ed elistrasportata d'urgenza al trauma center dell'ospedale di Borgo Trento in gravi condizioni.

Per circa un'ora e mezza la carreggiata in direzione est è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, mentre la sicurezza era garantita da Polstrada e da ausiliari viabilità. Si sono formati rallentamenti e code che avrebbero raggiunto i 3 chilometri di lunghezza alle 10.30.