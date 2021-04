Tamponamento in A22 vicino ad Affi, un ferito elitrasportato in ospedale

L'incidente tra un'auto e un camion è avvenuto in direzione Sud. Per ore il traffico è rimasto congestionato, con code anche di 4 chilometri

Questo pomeriggio, 16 aprile, poco prima delle 15, un'auto ha tamponato un camion sul tratto veronese dall'autostrada A22. L'incidente è avvenuto in direzione Sud, nel tratto tra le uscite di Ala-Avio e Affi, in prossimità del casello scaligero.

Come riportato da Trento Today, un ferito è stato portato in ospedale con l'elicottero, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ai soccorsi, hanno partecipato i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco di Trento.

Per ore, il traffico sulla A22 è rimasto congestionato a causa del sinistro, con code anche di 4 chilometri.