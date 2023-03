Tamponamenti in serie e traffico in tilt, mattinata di passione sulle autostrade: A22 bloccata

Mattinata di passione quella di mercoledì per i tratti veronesi della A22 e la A4.

A22

La situazione più complicata è quella creatarsi lungo l'autostrada del Brennero poco prima delle 8, dove un'ora prima erano segnalati banchi di nebbia tra l'allacciamento con l'A4 e Mantova Sud. In direzione sud, dopo il casello di Nogarole Rocca, il traffico è stato bloccato per un tamponamento che ha visto coinvolti 8 veicoli tra mezzi pesanti e vetture, con 6 persone rimaste ferite.

I vigili del fuoco, giunti da Verona con 12 uomini e 3 automezzi tra cui un autogrù, hanno operato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti ed estrarre due autisti di mezzi pesanti, che risultavano incastrati tra le lamiere, per poi affidarli alle cure dei sanitari.

Una serie di microtamponamenti si è verificata nello stesso tratto ma in direzione nord, costringendo all'intervento una squadra dei pompieri di Mantova per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.

Il bilancio del 118, giunto sul posto con automedica, ambulanze ed elicottero, indica che tra i feriti 3 sono stati condotti in ospedale in codice verde, 3 in codice giallo e 1, il più grave, in codice rosso.

Alle ore 10 il traffico in autostrada risultava ancora bloccato. Chiusi gli svincoli di Nogarole (direzione sud), Mantova nord e sud (direzione nord), con code e rallentamenti che inevitaibilmente si sono venuti a creare.

A4

Intorno alle 8.30 invece i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero sono stati chiamati all'intervento in A4, direzione Milano, per un tamponamento tra due mezzi pesanti nel tratto compreso tra i caselli di Soave e Verona Est. I pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli, uno dei quali trasportava una sostanza nociva.

La viabilità nel tratto interessato ha subito dei rallentamenti a causa della chiusura di due corsie su tre e le operazioni si sono concluse alle 9.15.