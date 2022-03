A4, tamponamenti in entrambe le direzioni e code anche di dieci chilometri

Non sono stati segnalati feriti gravi, ma hanno provocato comunque code e rallentamenti i due incidenti avvenuti questo pomeriggio, 10 marzo, nel tratto veronese dell'autostrada A4.

Il primo sinistro ha visto coinvolti, intorno alle 16.20, tre veicoli che viaggiavano in direzione Venezia. Un furgone, dopo aver tamponato un mezzo pesante, è stato a sua volta tamponato da un suv, tra il casello di Verona Sud e il casello di Verona Est. Nessun occupante è rimasto bloccato nel proprio mezzo e tutti sono usciti autonomamente in strada. Gli occupanti del suv e del tir sono rimasti illesi, mentre l'autista del furgone è stato curato sul posto dai sanitari. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza gli automezzi.

A causa di questo incidente, il traffico sulla A4 ha vissuto i primi problemi di questo pomeriggio, con code anche di otto chilometri.

L'altro tamponamento è avvenuto poco dopo il primo, ma in direzione Milano. Due camion si sono scontrati tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione. I due autotrasportatori non hanno subito lesioni ed anche in questo caso sono intervenuti i pompieri scaligeri per mettere in sicurezza la strada. Strada che a lungo ha avuto una viabilità congestionata e la coda ha raggiunto i caselli di Peschiera e di Sommacampagna.