Tamponamento in A4, direzione Milano: quattro mezzi coinvolti e lunghe code

Quella di oggi, 6 giugno, è stata una giornata nera per il traffico sull'autostrada A4 a causa di due incidenti che non hanno avuto gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti ma che hanno generato lunghe code al mattino e al pomeriggio.

Al mattino, lo scontro è avvenuto nel Vicentino ed è stato un tamponamento tra due autoarticolati e un pullman. Come riportato da Vicenza Today, l'unico ferito è l'autista del pullman, mentre i passeggeri che si trovavano con lui veicolo sono rimasti illesi. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.40, tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, in direzione Milano.

E sempre nella corsia in direzione Milano è avvenuto il tamponamento di questo pomeriggio, verso le 15.30, nel Veronese. Quattro i mezzi coinvolti, tra i caselli di Verona Est e San Bonifacio. Non particolarmente gravi le ferite riportate dagli automobilisti, soccorsi dal personale sanitario del 118 e dagli agenti della polizia stradale. L'incolonnamento scaturito da questo incidente è durato ore ed ha raggiunto una lunghezza di 12 chilometri.