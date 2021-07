Tampona un'auto a Verona e si allontana senza soccorre il ferito: caccia a un furgone bianco

La Polizia Locale cerca testimoni dell'incidente che martedì mattina si è verificato in viale Colombo, all'altezza dell'incrocio con via Magellano, dove è rimasto ferito un uomo di 82 anni

È caccia ad un furgone bianco che martedì alle 11.40, in viale Colombo a Verona, è fuggito dopo aver tamponato una Toyota Yaris che lo precedeva, facendola finire contro un albero a causa dell'urto.

Ferito il conducente, 82enne residente poco lontano, che è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento per accertamenti e cure.

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Magellano ed il furgone si è allontanato poi verso il semaforo e in direzione della caserma della Guardia di Finanza.

La Polizia locale, intervenuta sul luogo per i rilievi, sta setacciando le immagini di videosorveglianza della zona, alla ricerca di eventuali 'frame' in cui appare il furgone ricercato, di colore bianco.

Il nucleo infortunistica stradale invita i cittadini che hanno assistito alla scena a mettersi in contatto con la centrale operativa della Polizia locale per fornire informazioni utili ad individuare il pirata stradale, tel. 045/8078828 oppure mail infortunistica@comune.verona.it.