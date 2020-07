Veronese 53enne in terapia intensiva a Trento dopo scontro in moto

Nella giornata di ieri, 19 luglio, non si è verificato solamente lo scontro motociclistico della frazione di Ossenigo, a Dolcè, sulla Statale 12 del Brennero. In mattinata, un altro sinistro aveva interessato la stessa strada. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30, a Vo' Sinistro, e quindi nel territorio comunale di Avio, in provincia di Trento, ma i protagonisti sono tutti veronesi.

Come riportato da L'Adige, ieri mattina a Vo' Sinistro si sono scontrati una moto Bmw di grossa cilindrata ed una Skoda station wagon. La moto era guidata da un veronese di 45 anni ed in sella con lui c'era donna di 53 anni, anche lei della provincia di Verona. Ad avere la peggio è stata proprio la 53enne, la quale è stata trasportata in elicottero nella terapia intensiva dell'ospedale Santa Chiara di Trento. La sua prognosi è riservata. Anche il 45enne è rimasto ferito, ma non in modo grave. Nella Skoda viaggiavano altri due veronesi, i quali sono rimasti illesi.

I carabinieri trentini sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. È certo che la Skoda precedesse la moto. Per una svolta o per un'inversione, l'auto ha girato a sinistra e la Bmw è finita contro lo sportello posteriore, facendo volare per una decina di metri la 53enne.