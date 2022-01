Sorpasso azzardato con la nebbia: la situazione della guidatrice legata alla prognosi del 57enne ferito

Negativa all'alcol test dopo l'incidente, la sua situazione è legata alle condizioni di salute del motociclista, ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Borgo Trento, dopo l'incidente avvenuto in via Gardesane. L'automobilista di 23 anni, che nella sera di mercoledì era alla guida della Nissan Micra protagonista del violento scontro frontale con una Honda N750 a Verona, è al centro della nota informativa che la Polizia Locale ha inviato all'autorità giudiziaria e attualmente dovrebbe rispondere di lesioni gravissime, ma la sua posizione è inevitabilmente legata alla prognosi del ferito.

Secondo quanto rilevato dal Nucleo Infortunistica del Comando di via del Pontiere, alla base del grave incidente di mercoledì sera ci sarebbe una manovra azzardata delle ragazza che, nonostante la scarsa visibilità causata dalle condizioni di buio e nebbia, avrebbe cercato di sorpassare la Suzuki Swift che la precedeva, senza accorgersi che dall'altra parte stava sopraggiungendo il motociclo. Nel violento impatto, avvenuto nelle vicinanze di un distributore di benzina, il centauro 57enne è stato sbalzato via finendo rovinosamente a terra: in suo soccorso sono arrivati gli uomini del 118 con ambulanza e automedica, che l'hanno condotto d'urgenza al Polo Confortini con politraumi.

Doppia la violazione del Codice della Strada che la Polizia Locale ha rilevato nei confronti della guidatrice della Nissan: sorpasso in condizioni di scarsa visibilità, senza le cinture di sicurezza allacciate. Gli accertamenti nel frattempo vanno avanti.