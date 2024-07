Primo giorno di vacanza in Sardegna, torna dal mare e si schianta contro un muro

Avrebbe compiuto 57 anni a settembre Silvio Pispisa, idraulico e tuttofare residente a Verona e deceduto intorno alle 23 di domenica scorsa, 21 luglio, in un incidente stradale avvenuto a Escalaplano, un paesino di circa 2mila abitanti nella provincia del Sud Sardegna. Era tornato nel paese di origine della sua famiglia per vivere una vacanza insieme alla compagna Anna Isabella Fratellanza, 40enne di origine colombiana, e ai figli di lei, di 7 e 11 anni.

I quattro avevano passato una domenica al mare, a Costa Rei, e stavano tornando a casa. Erano a bordo di una Toyota quando, per cause non ancora del tutto certe, sono usciti di strada in Corso Sardegna e sono andati a sbattere contro il muro di un'abitazione. Lo schianto e i lamenti dei feriti hanno allarmato i residenti che hanno rapidamente chiamato i soccorsi.

Per Silvio Pispisa e per la compagna non c'è stato nulla da fare. I due sono morti sul colpo. I bambini, invece, sono sopravvissuti ma hanno riportato gravi lesioni. I due sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Sassari dove sono stati ricoverati in prognosi riservata. Le loro condizioni, col passare del tempo, sono migliorate ma la prognosi non è stata ancora sciolta. I due si trovano ancora nel reparto di rianimazione ma non sono in pericolo di vita.

«La comunità è sgomenta per la tragedia avvenuta il primo giorno di vacanza di Silvio nel suo paese dopo tanto tempo che non rientrava nella cittadina - ha detto ad Ansa il sindaco di Escalaplano Marco Lampis - Silvio era un emigrante a Verona da tantissimo tempo, era partito con i genitori, qui c'è solo un fratello. Mi hanno riferito che era felice per questa vacanza, ma purtroppo è arrivata inaspettata la tragedia che ha spezzato in due la famiglia alla quale va l'abbraccio mio e di tutto il paese».