Sbanda su Via Mantovana, auto finisce in scarpata. «Chiesto guardrail, ma nessuna risposta»

«Invece di spendere soldi pubblici in inutili opere di urbanistica tattica, meglio spenderli in sicurezza stradale». Il sollecito arriva da Marco Bontempo, consigliere e presidente della commissione viabilità in quarta circoscrizione.

Il 5 ottobre scorso, il parlamentino aveva approvato due ordini del giorno con cui si proponevano soluzioni per aumentare la sicurezza in Via Mantovana e agli incroci di Via Tevere con Via Chioda e Via Tanaro. In particolare, sulla salita di Via Mantovana si chiedeva di installare un guardrail per evitare che le auto uscendo di strada finissero nella scarpata. E a ridosso delle intersezioni di Via Tevere era stata avanzata l'idea di installare dei dissuasori elettronici di velocità. Due provvedimenti approvati dalla circoscrizione, «ma ad oggi non è arrivata nessuna risposta dal Comune», ha scritto Marco Bontempo, evidenziando due risultati di questi mancati interventi.

Alle 7.30 di martedì scorso, 23 maggio, un'auto è uscita di strada sul cavalcavia di Via Mantovana ed è finita nella scarpata. E qualche giorno prima, un altro incidente stradale si era verificato nelle curve di Via Chioda. Due episodi che nei fatti hanno dimostrato la bontà delle proposte approvate in circoscrizione, le quali si basavano su incidenti già avvenuti in passato e sulla pericolosità stradale percepita dai residenti.

Con il suo intervento, Bontempo ora spera che dal Comune arrivino presto risposte a quanto richiesto dalla quarta circoscrizione.