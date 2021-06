Auto e moto si scontrano a San Zeno di Montagna, tre feriti di cui uno grave

La dinamica descritta dai soccorritori del 118 è quella di uno scontro tra un'auto e una moto. L'incidente è avvenuto intorno alle 17 di questo pomeriggio, 24 giugno, in località Sengel, a San Zeno di Montagna. Due i mezzi di soccorso, tra cui anche l'elicottero, inviati dal Suem per i tre utenti della strada che sono rimasti feriti. Tutti e tre sono stati portati all'ospedale di Borgo Trento, due in codice giallo ed uno in codice rosso.