Semaforo abbattuto all'uscita della tangenziale: la Polizia Locale di Verona cerca testimoni

La Polizia Locale di Verona è alla ricerca del veicolo (e quindi del suo conducente), che ha abbattutto letteralmente la segnaletica e il semaforo presenti all'uscita della Tangenziale Nord.

L'incidente probabilmente è avvenuto tra la notte della Vigilia e la mattina di Natale, con il guidatore che si è poi allontanato: eventuali testimoni o persone in possesso di informazioni utili, sono invitate a mettersi in contatto con il Comando di via del Pontiere.

Questo il messaggio su Twitter: «Semaforo uscita tangenziale nord in lampeggio causa abbattimento palina da parte veicolo che è poi fuggito. Chiunque avesse informazioni utili può contattare la Polizia Locale di Verona».