Con lo scuolabus nel fossato, autista denunciato per guida in stato di ebrezza

I carabinieri hanno ritirato la patente all'autista di 57 anni che venerdì scorso, 14 ottobre, era uscito di strada mentre si trovava alla guida di uno scuolabus a Minerbe. L'uomo è risultato positivo all'alcoltest e per questo è stato anche denunciato per guida in stato di ebrezza.

Era dunque ubriaco il conducente dello scuolabus finito in un fossato in Via Carampelle, a Minerbe. A bordo del veicolo, oltre a lui, c'erano anche alcuni bambini di una scuola elementare. Per fortuna, nessuno riportò gravi ferite, anche se l'autista e nove alunni furono comunque accompagnati in ospedale per le medicazioni.

Proprio in ospedale, il 57enne è stato sottoposto ad analisi per accertare il suo tasso alcolemico. Tasso alcolemico che per i conducenti di mezzi pubblici non prevede la soglia di tolleranza dello 0,5 grammi di alcol per litro di sangue e quindi sarebbe dovuto pari a zero. Ma il tasso alcolemico dell'autista dello scuolabus non solo era superiore al 0, ma era superiore anche a 0,5 grammi per litro.

Per questo i militari gli hanno contestato il reato di guida in stato di ebrezza e gli hanno ritirato la patente di guida. Ancora da accertare, invece, le cause della fuoriuscita dello scuolabus dalla carreggiata. Il conducente ha dichiarato di aver dovuto sterzare bruscamente per evitare lo scontro con un'auto. Una versione ancora tutta da verificare.