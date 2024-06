Scooter con due persone a bordo esce di strada e finisce in una scarpata

Un incidente stradale, nella serata di domenica 16 giugno, ha chiamato all'intervento i vigli del fuoco in località Ronco, nel Comune di Costermano sul Garda. Intorno alle 19.30, uno scooter con due persone a bordo era infatti finito in una scarpata dopo che il conducente ne ha perso il controllo.

Partiti dal distaccamento di Bardolino con un'autopompa e 5 operatori, i vigili del fuoco hanno soccorso l'uomo che si trovava a bordo strada, dopodiché hanno raggiunto la donna che era scivolata per una decina di metri nella vegetazione, la quale risultava essere ferita e impossibilitata a muoversi.

Una volta stabilizzata e posizionata la donna su una barella rigida, il personale intervenuto effettuava una manovra SAF, con la collaborazione del Soccorso Alpino Verona, per portarla in strada e affidarla alle cure dei sanitari.

Entrambi gli sfortunati protagonisti dell'incidente sono stati comunque ricoverati in ospedale per accertamenti, mentre le operazioni dei pompieri si sono concluse intorno alle 20.40 con il recupero dello scooter e la messa in sicurezza del sito.

Sul posto anche carabinieri per le indagini sulla dinamica.