Va a sbattere con lo scooter contro un cancello: rider di 32 anni in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì nel quartiere di Borgo Venezia, a Verona, con un rider sfortuntato protagonista.

Un 32enne veronese stava percorendo via De Zerbis in sella ad uno scooter Sym Symphony, quando ne avrebbe perso il controllo per cause in corso di accertamento, schiantandosi contro una cancellata. In soccorso del ferito è arrivato il personale del 118 con automedica e ambulanza che, dopo aver prestato le prime cure, lo ha condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, dove ora è ricoverato.

Sul posto, per la ricostruzione della dinamica, è arrivata la polizia locale di Verona, che si è occupata di eseguire i rilievi ed ascoltare alcuni testimoni. Inoltre sono stati richiesti gli accertamenti medico-legali al Pronto soccorso.