Scontro scooter-monopattino, ferita una ragazza. 21enne scappa: preso, non supera l'alcoltest

È fallito il tentativo di fuga di un 21enne straniero che, nella notte tra venerdì e sabato, si è scontrato con uno scooter mentre si trovava alla guida di un monopattino, nella zona di Ponte Pietra a Verona.

Il giovane avrebbe approfittato dell'arrivo dei soccorsi e della confusione creatasi sul luogo del'incidente, per cercare di allontanarsi e far perdere le proprie tracce. Non è però riuscito nel suo intento: fermato dagli agenti della Polizia locale, è risultato positivo all prova dell'alcoltest, con valori superiori al limite consentito di 0.5 g/l, ed è stato denunciato per fuga dall'incidente con feriti.

Alla guida della Vespa entrata in collisione con il monopattino, c'era una 25enne veronese, rimasta seriamente ferita nello scontro: dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento per le cure.

Sulla dinamica del sinistro, avvenuto attorno all'una di questa notte, sono ancora in corso gli accertamenti.

Un altro conducente è stato denunciato per incidente stradale avvenuto nella stessa notte ma in via Basso Acquar. Si tratta di un 36enne veronese, che ha perso il controllo della sua Polo finendo contro tre auto in sosta, una Tata, una Fiesta e una Golf.

Abbandonata l'auto si è allontanato a piedi, salvo tornare sul posto circa mezz'ora dopo, durante i rilievi: invitato a sottoporsi all'alcoltest, ha rifiutato ed è stato per questo denunciato all'autorità giudiziaria.