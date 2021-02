In scooter, investe anziana su Ponte Catena e scappa. Ricercato pirata

È la polizia locale di Verona ad indagare sull'incidente avvenuto verso le 15 di ieri, 14 febbraio, su Ponte Catena, dove una donna ultraottantenne è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada. L'anziana si trova in prognosi riservata all'ospedale di Borgo Trento, mentre il conducente del mezzo a due ruote, dopo la caduta, è scappato. Per questo, lo scooterista è ricercato anche per omissione di soccorso, oltre che per lesioni stradali aggravate. Il fascicolo in Procura è stato aperto dal pubblico ministero Carlo Boranga, a cui gli agenti hanno inoltrato la loro nota completa.

Gli uomini della polizia locale non hanno fatto chiarezza sull'intera dinamica dello scontro. Non è ancora noto, infatti, il perché lo scooterista non si sia fermato, mentre la donna attraversava la strada. L'impatto però è stato forte e l'anziana, cadendo, ha duramente battuto la testa sul terreno, perdendo conoscenza. Il personale sanitario, arrivato con un'ambulanza e un'automedica, ha subito caricato la donna ferita e l'ha trasportata al Polo Confortini, dove le sono stati riscontrati un trauma cranico e diverse fratture.

Nell'incidente, anche lo scooterista è caduto, ed il suo veicolo è rimasto anche leggermente danneggiato. Il motore, però, ha continuato a funzionare e questo ha permesso al responsabile dello scontro di guadagnare la fuga.

Durante le prime ricerche, lo scooter è stato ritrovato dagli agenti, che lo hanno posto sotto sequestro. Al momento, le indagini si stanno concentrando sull'intestatario del mezzo che non è risultato rubato.