Con lo scooter non riesce a evitare il camion che gli taglia la strada: morto pediatra

È Gianni Tamassia, pediatra di 67 anni residente a Peschiera del Garda, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì nella zona del Santuario della Madonna del Frassino.

Erano circa le ore 18, quando un autocarro proveniente da via Pignolini si sarebbe immesso su via Gonzaga, verosimilmente senza rispettare la precedenza. In quel momento però sopraggiungeva lo scooter condotto dal 67enne, che non è riuscito ad evitare lo scontro. Nella violenza dell'impatto, il 67enne è stato proiettato ad alcuni metri di distanza, finendo in fossato: lanciato l'allarme, in suo aiuto è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, ma per Tamassia non c'è stato niente da fare, troppo gravi le ferite riportate ed è deceduto sul posto.

Sul luogo dell'incidente è giunta la polizia locale di Peschiera per i rilievi del caso ed i carabinieri per gestire la viabilità durante le operazioni. Nessuna conseguenza fisica per l'autista, al quale è stata ritirata la patente e che potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di omicidio stradale.

Tamassia era ancora in attività e portava avanti la sua professione in uno studio di Castelnuovo del Garda.