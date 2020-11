Scooter e bici si scontrano in città: un uomo ed una donna in ospedale

Un uomo ed una donna sono stati trasportati all'ospedale di Borgo Trento nella serata di giovedì, dopo un incidente stradale avvenuto nella zona di piazza Isolo a Verona.

Stando a quanto appreso, lo scooter condotto dall'uomo e la bici con in sella la donna si sono scontrati all'altezza dell'incrocio tra via Carducci e Interrato dell'Acqua Morta. In loro soccorso sono arrivati gli uomini del 118 in ambulanza, che dopo avergli prestato le prime, avrebbero trasportato i feriti all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso a causa delle loro gravi condizioni.

La ricostruzione della dinamica dello scontro è affidata alla Polizia locale di Verona, che è intervenuta sul posto.