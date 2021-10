Con lo scooter sbatte contro un'auto a Villafranca, incastrato sotto la vettura

Oggi, 8 ottobre, alle 19, un'auto e uno scooter si sono scontrati in Via Sommacampagna, a Villafranca. Lo scooterista è rimasto parzialmente incastrato sotto la macchina e gli operatori del 118 sono andati a soccorrerlo con un'ambulanza infermierizzata e con un'automedica. È stato anche richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per liberare il ferito. Sul posto sono state inviate l'autogru ed una squadra per un totale di sette pompieri. Mentre lo studio della dinamica dell'incidente e la gestione del traffico sono stati affidati agli agenti di polizia.