Quattro incidenti in una mattina a Verona, tre tra auto e scooter: feriti anche un 16enne e un 60enne

Sono quattro gli incidenti rilevati in poche ore a Verona dalla polizia locale nella mattinata di martedì 21 marzo. Il più grave è quello che ha visto un 50enne venire trasportato d'urgenza al Polo Confortini, dopo essersi scontrato con lo scooter contro una Jeep condotta da un 67enne.

Gli agenti del Comando di via del Pontiere sono dovuti intervenire anche in piazza del Porto, dove è stata registrata una fuoriuscita autonoma di una Volkswagen UP, di cui il guidatore ne ha perso il controllo.

Un altro scontro tra auto e ciclomotore, con feriti non gravi, è stato registrato in via Galvani, all'incrocio con via Doria, dove una Chevrolet Orlando è entrata in collisione con un Piaggio Zip condotto da un 16enne. Anche in questo caso la dinamica è in fase di accertamento.

Infine, poco prima delle 8, un altro scontro auto e uno scooter è stato registrato sul cavalcavia autostradale di strada Rodigina, con protagoniste una Ford Puma e una Honda Sh condotta da un veronese 60enne, trasferito in ospedale in condizioni non gravi.

Il contatore degli incidenti stradali 2023 a Verona è attestato a 318 in 80 giorni, con una media di 4 sinistri al giorno.