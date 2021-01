Tragico scontro tra una Vespa e un camion a Rivoli: 52enne perde la vita

Non sono bastate le prolungate manovre di rianimazione del personale del 118 giunto in ambulanza. Saranno ora i carabinieri ad occuparsi della ricostruzione della dinamica dell'incidente

Tragico incidente stradale a Rivoli Veronese nel tardo pomeriggio di mercoledì 20 gennaio.

Stando alle prime informazioni giunte dall'Arma, intorno alle 18.30 la Vespa PX condotta da un uomo di 52 anni residente nella zona, avrebbe urtato per cause in corso di accertamento contro un autoarticolato condotto da un autista straniero, in via dell'Industria sud



Saranno ora i carabinieri ad occuparsi dell'esatta ricostruzione della dinamica.