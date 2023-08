Scontro tra tre vetture all'imbocco della tangenziale sud a Verona: ferita una passeggera

I vigili del fuoco segnalano di essere intervenuti, alle ore 16 di oggi, sabato 12 agosto, per un incidente stradale in via dell'Alpo a Verona. Lo scontro, in base a quanto viene riferito, sarebbe avvenuto nei pressi dello svincolo della tangenziale sud ed avrebbe visto coinvolte tre autovetture con a bordo, complessivamente, quattro persone. Una di loro sarebbe poi stata accompagnata e ricoverata in ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Incidente imbocco della tangenziale sud a Verona / video Vigili del fuoco di Verona

I vigili del fuoco spiegano di essere partiti da Verona con un mezzo e quattro operatori. Non appena giunti sul posto hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza gli automezzi, oltre a collaborare con il personale sanitario nell'assistenza alle persone coinvolte nel sinistro.

Sul posto viene indicata anche la presenza della polizia locale per svolgere i rilievi del caso. Durante le operazioni di soccorso la viabilità ha subito dei rallentamenti.