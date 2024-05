Scontro tra trattore e autocisterna di Gpl, due feriti: combustibile travasato dai vigili del fuoco

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella prima serata di lunedì a Bovolone, che poteva avere conseguenze ben più gravi.

Intorno alle 19.40 infatti, un trattore ed un autocisterna che trasportava Gpl si sono scontrati nel tratto della strada provinciale 3 denominato via Mediana: a causa dell'incidente, il mezzo agricolo è finito fuori strada, mentre quello pesante si è ribaltato su di un fianco.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto da Verona e Bovolone, con due autopompe, due autobotti e personale con carro NBCR, per prestare soccorso ai feriti e mettere in sicurezza il mezzo pesante, predisponendo il travaso del combustibile infiammabile, circa 17.500 litri, in un altra cisterna fatta giungere sul luogo dell'incidente.

I due conducenti rimasti feriti invece sono stati ricoverati presso gli ospedali di Verona e Legnago.

Operazioni, quelle di travaso e messa in sicurezza della cisterna di Gpl, che si sono concluse solamente alle prime luci dell'alba di martedì. Il nucleo regionale NBCR e i vigili del fuoco scaligeri hanno lavorato tutta la notte per trasferire in sicurezza il combustibile e bonificare la cisterna coinvolta nello scontro.

Il lavoro dei pompieri e le operazioni di soccorso si sono conclusi intorno alle ore 8, con il recupero dei due mezzi incidentati e il ripristino della viabilità.