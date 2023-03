Giovane ferito ed elitrasportato in ospedale dopo lo scontro tra scooter e fuoristrada

Brutto incidente stradale nelle prime ore di martedì nella zona Est della provincia di Verona.

Erano circa le 7.40 quando, nella frazione Costalunga di Monteforte d'Alpone, uno scooter ed una Land Rover si sono scontrati all'incrocio tra via della Conciliazione e via Battista Micheletti. Alla guida del fuoristrada era presente una donna classe 1975, mentre in sella al mezzo a due ruote c'era un ragazzo classe 1999, che ha avuto la peggio: in suo soccorso è arrivato sul posto il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, che lo ha condotto all'ospedale di Borgo Trento per cure ed accertamenti. Il giovane, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Monteforte d'Alpone, che ha interrotto il traffico nella zona per consentire i soccorsi. Gli agenti inoltre si sono occupati dei rilievi del caso, utili a ricostruire la dinamica dell'incidente.