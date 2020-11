Disarcionato dallo scooter dopo lo scontro con l'auto e proiettato a 15 metri

Un giovane è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento dal 118, dopo un incidente avvenuto nella tarda mattinata di martedì a Nogara.

Stando alle prime informazioni raccolte, uno scooter ed un'auto si sono scontrati in via Molino di Sopra, per cause al vaglio degli agenti della Polizia stradale. Nell'urto il 26enne che si trovava alla guida del motociclo sarebbe stato disarcionato dalla sella e proitettato a 15 metri di distanza. In suo soccorso sono arrivati allora gli uomini del 118 con automedica e ambulanza, che lo hanno condotto al Polo Confortini in codice giallo.