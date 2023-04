Scontro tra scooter e auto: 58enne ricoverato nel reparto di Rianimazione

Un veronese di 58 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civile di Brescia, in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto nella serata della vigilia di Pasqua a Lugana di Sirmione.

Come riferiscono i colleghi di BresciaToday, le condizioni dell'uomo residente a Bussolengo sarebbero stabili, ma la prognosi resta ancora riservata. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, che si è occupata dei rilievi del caso, intorno alle 22.30 di sabato, lo scooter Yamaha T Max condotto dal veronese si sarebbe scontrato con una Volkswagen Tiguan, che procedeva nello stesso senso di marcia, nei pressi dell’incrocio tra via Chiodi e via Verona: nell'impatto il motociclo è andato praticamente distrutto, mentre restano ancora da chiarire le cause del sinistro.

Sbalzato dalla sella e rovinato poi sull'asfalto, il 58enne aveva riportato gravi traumi. Apparso subito in condizioni critiche, è stato soccorso dal personale del 118, giunto sul posto anche con l'elicottero: a quel punto il veronese sarebbe stato stabilizzato dall'equipe medica ed elistrasportato d'urgenza all'ospedale civile di Brescia, dove è stato ricoverato in rianimazione.