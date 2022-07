Più auto si scontrano tra Verona e Grezzana, quattro feriti di cui due gravi

Quattro auto che si sono scontrate tra di loro: tre rimaste su una corsia della Strada Provinciale 6 e la quarta ribaltata su un fianco nel fossato vicino alla carreggiata. È questa la scena che si sono trovati di fronte i soccorritori intervenuti oggi pomeriggio, 31 luglio, a Quinto di Valpantena, tra Grezzana e Verona.

Sulla Strada Provinciale detta dei Lessini, per cause che la polizia locale di Verona deve accertare, quattro auto si sono scontrate poco dopo le 16.30 di questo pomeriggio. Lo scontro ha provocato il parziale cappottamento sul ciglio stradale di uno dei veicoli coinvolti.

Quattro gli automobilisti rimasti feriti, di cui due in modo serio. A soccorrerli sono giunti i pompieri e gli operatori del 118. Tre le ambulanze sul posto, insieme anche al personale dell'elisoccorso. I due feriti più gravi sono stati trasferiti all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso. Gli altri feriti, in codice giallo, sono stati trasportati all'ospedale di San Bonifacio.