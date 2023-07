Scontro tra una moto e un furgone: perde la vita un ragazzo di 23 anni, altri due feriti in codice rosso

Un grave incidente stradale è avvenuto nella serata di giovedì 20 luglio, intorno alle ore 19.40 circa, nel Comune di San Bonifacio, all’altezza dell’incrocio tra via Circonvallazione e via Porcilana. Secondo quanto riferito dai carabinieri, per cause in corso di accertamento da parte dei militari della compagnia di San Bonifacio, un furgone condotto da un trentottenne, impegnando l'incrocio in direzione via Masetti si sarebbe scontrato lateralmente con un motociclo. Quest'ultimo, riportano sempre i carabinieri, proveniva da via Porcilana procedendo in direzione San Bonifacio.

A seguito del violento impatto, chiariscono ancora i militari dell'Arma in una nota, il passeggero del motociclo, un giovane ventitrenne di Arcole, dopo essere stato sbalzato alcuni metri, è morto sul colpo. La constatazione del decesso è stata eseguita da parte del personale sanitario intervenuto sul posto.

A bordo della moto, secondo ciò che riportano i vigili del fuoco, vi sarebbero stati due ragazzi. Gli stessi pompieri, partiti dal distaccamento di Caldiero con un mezzo e cinque uomini, non appena giunti sul posto, spiegano di aver operato per estrarre dalle lamiere il conducente del furgone che risultava incastrato, oltre a dare supporto al personale sanitario, intervenuto con un'ambulanza, un'automedica e l'elicottero di Verona emergenza.

Come detto, purtroppo, non c'è stato nulla da fare per uno dei due centauri che è deceduto, mentre risultano feriti sia l'autista del furgone sia l'altro ragazzo che viaggiava a bordo della moto. Entrambi i conducenti dei due veicoli, rimasti feriti, sono stati trasportati in codice rosso presso l’Ospedale di Verona Borgo Trento con l'ambulanza e l'elicottero. Al momento non si conosce la loro prognosi. Le operazioni si sono concluse alle ore 21 di ieri sera, con la messa in sicurezza dei due mezzi incidentati.