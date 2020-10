Trentenne in gravi condizioni dopo uno scontro tra moto e mezzo pesante

Un uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dopo un brutto incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì a Caprino Veronese.

Stando alle prime informazioni giunte, un 29enne che viaggiava su una moto di grossa cilindrata ne avrebbe perso il controllo per cause in fase di accertamento, andando a sbattere contro un mezzo pesante che transitava in quel momento sulla Sp29, in località Zuane.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con due mezzi del distaccamento di Bardolino, i quali hanno aiutato il 118 a soccorrere il motociclista riverso per terra sotto il camion, oltre a mettere in sicurezza i veicoli. Il personale medico quindi ha stabilizzato il ferito e lo ha condotto in elicottero, in gravi condizioni, a Borgo Trento.

