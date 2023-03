Sbalzato via dalla moto dopo lo scontro con l'auto in città: portato in ospedale in codice rosso

Un grave incidente stradale è avvenuto a Verona nella mattinata di martedì 21 marzo.

Stando alle prime informazioni giunte, una moto ed un'auto si sono scontrate intorno alle ore 11 in stradone Santa Lucia. Ad avere la peggio sarebbe stato il centauro, sbalzato via dal mezzo a due ruote in seguito all'urto, prima di finire rovinosamente a terra. In suo soccorso si è diretto sul posto il personale del 118 con automedica e ambulanza, che lo ha condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento dopo avergli fornito le cure del caso.

Sul posto anche la polizia locale di Verona, per svolgere gli accertamenti utili a chiarire la dinamica del caso.