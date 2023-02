Scontro fatale in viale Galliano: alcoltest positivo per il 23enne alla guida

Nel corso del fine settimana è salito a 4 il numero dei deceduti per un incidente stradale in città dall'inizio del 2023. A perdere la vita nella notte tra sabato e domenica è stato Stefano Biondani, pensionato di 61 anni, in seguito ad un violento scontro avenuto in viale Colonnello Galliano.

Da non molto era passata l'1 e la Toyota con a bordo due coppie, tra cui Biondani seduto nei posti posteriori, dal sottopasso si stava muovendo in direzione di viale Colombo, mentre dal senso opposto di marcia sarebbe sopraggiunta una Fiat Punto condotta da un 23enne residente a Verona. Proprio quest'ultima avrebbe inspiegabilmente invaso la corsia opposta di marcia poco prima di arrivare al sottopasso: inevitabile il violento impatto per il conducente della Toyota, mentre una Fiat Panda che a sua volta stava transitando in quella zona, è riuscita a schivare gli altri due veicoli, impedendo così che il bilancio potesse essere ancora più grave.

Sul luogo dell'incidente sono accorsi i vigili del fuoco e il personale del 118 con le ambulanze. I pompieri si sono messi al lavoro per estrarre i feriti dall'abitacolo e affidarli alle cure mediche, ma per Biondani non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul posto, a poche centinaia di metri da casa. Le altre persone presenti sullo stesso veicolo sono state portate in ospedale e ricoverate, a causa dei traumi subiti: si trattava di un uomo e due donne, tra cui la compagna di Biondani, con quest'ultime che sono state dichiarate poi fuori pericolo, dopo essere state indicate in prognosi riservata. Non risultano esserci state particolari conseguenze fisiche invece il giovane alla guida della Punto.

Sul posto è intervenuto anche il Nucleo Infortunistica della polizia locale di Verona, che ha chiuso la strada fino alle 6 del mattino per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto, potendo contare anche sulle telecamere cittadine.

Sono scattati anche gli accertamenti psicofisici sul 23enne neopatentato, che hanno dato esito positivo: il suo tasso alcolemico era superiore al consentito. Disposto dal pm di turno il sequestro dei veicolo, mentre il ragazzo dovrà rispondere del reato di omicidio stradale.