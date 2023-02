Incidente in A4 tra Sommacampagna e Peschiera del Garda: un morto e diversi feriti

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 febbraio, è stato segnalato un grave incidente stradale lungo l'autostrada A4, tra i caselli del Comune di Sommacampagna e quello di Peschiera del Garda. In base a quanto viene riportato dai soccorritori del Suem 118, il sinistro si sarebbe verificato intorno alle ore 15 circa di oggi e a risultare coinvolti sarebbero un furgone con a bordo degli operai e un'automobile. Stando alle informazioni al momento disponibili, lo scontro sarebbe avvenuto lungo la prima corsia in direzione Milano.

Serio appare il bilancio dei feriti. Vi è anzitutto una persona che è purtroppo deceduta a causa dell'incidente, mentre un'altra è stata accompagnata in ospedale d'urgenza, in codice rosso. A perdere la vita sarebbe stato uno dei lavoratori che pare stessero viaggiando a bordo del furgone. Secondo ciò che riporta il Suem 118, vi sarebbero inoltre tre ulteriori feriti, in modo meno grave, ma ugualmente accompagnati all'ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con ambulanze infermierizzate ed anche l'elicottero, i vigili del fuoco per liberare una delle persone coinvolte e rimasta bloccata all'interno del veicolo, infine, gli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi. Le persone coinvolte nel grave incidente sono state portate presso gli ospedali di Peschiera del Garda e in quello di Borgo Trento a Verona. Importanti anche le ripercussioni sulla viabilità, con il traffico temporaneamente bloccato e conseguenti code venutesi a creare sull'autostrada A4, in direzione Milano, tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera.