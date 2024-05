Scontro tra mezzi pesanti e gasolio sull'asfalto: traffico in tilt sulla Tangenziale Sud

Giornata difficile quella di mercoledì per chi ha percorso la Tangenziale sud in direzione est.

+++ATTENZIONE+++TANGENZIALE SUD TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA AUTOCARRI TRA USCITE BORGO ROMA E SS434: EVITARE LA ZONA: IN ATTO OPERAZIONI DI SOCCORSO E RIPRISTINO VIABILITÀ — Verona Mobilità (@Veronamobile) May 29, 2024

Intorno alle ore 12, due mezzi pesanti sono entrati in contatto tra l'uscita di Borgo Roma e la SS434: nell'occasione del gasolio si è riversato sull'asfalto, causando ulteriori disagi. Non risultano esserci feriti gravi nell'episodio e sul posto sono intevenuti i vigili del fuoco da Verona con un mezzo e 5 operatori, per mettere in sicurezza i veicoli e sistemare il mano stradale.

La tangenziale è così rimasta chiusa per diverse ore e riaperta solo poco prima delle ore 16, per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino della viabilità: nel frattempo si sono create code e rallentamenti anche sulle strade limitrofe.