Ciclista ferito dopo un incidente stradale a Nogara

Il personale del Suem 118 è stato allertato nella serata di oggi, martedì 11 ottobre, per soccorrere un ciclista che sarebbe stato investito nel Comune di Nogara. L'episodio, in base a quanto riportato dal Suem, sarebbe avvenuto in via XXV Aprile quando erano circa le ore 18.

Sul posto sono prontamente giunte un'ambulanza infermierizzata ed un'automedica. I soccorritori hanno quindi provveduto a fornire le prime cure al ciclista rimasto ferito.

Le sue condizioni di salute, a quanto si apprende, non sarebbero per fortuna particolarmente gravi. Ad ogni modo, il ciclista è stato trasferito in codice giallo presso l'ospedale di Verona Borgo Trento. Presenti sul luogo dello scontro anche gli agenti della polizia stradale che si sono occupati dei rilievi dell'incidente.