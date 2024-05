Scontro tra mezzi pesanti sulla SR11, coinvolta un'auto a gpl che va a fuoco: due camionisti morti

Un drammatico incidente stradale avvenuto al confine tra le province di Verona e Brescia ha aperto la nuova settimana.

Stando a quanto appreso fino ad ora, intorno alle ore 7 del mattino di lunedì 27 maggio, due mezzi pesanti si sarebbero scontrati tra Peschiera del Garda e Sirmione, mentre percorrevano la Strada Regionale 11, coinvolgendo anche un'auto alimentata a gpl a bordo della quale erano presenti due donne.

In seguito all'urto, uno dei due camion avrebbe preso fuoco e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Bardolino e Verona con 10 operatori e 3 unità, per domare le fiamme e mettere in sicurezza i veicoli. In soccorso dei feriti è arrivato il personale sanitario del 118 con elicottero ed ambulanze, ma per due camionisti non ci sarebbe stato niente da fare e sono morti sul posto a causa dei gravi traumi riportati. Lievi le conseguenze per le due donne coinvolte, che sono state condotte in codice verde all'ospedale di Peschiera.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia stradale di Bardolino, che ha provveduto a chiudere la strada per consentire le operazioni e si sta occupando dei rilievi.