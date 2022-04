Scontro mortale tra camion in A22: ferito anche un 55enne residente nel Veronese

Anche un uomo residente nel Veronese è rimasto ferito nel drammatico incidente stradale che all'alba di martedì si è verificato lungo la A22.

Come riferiscono i colleghi di TrentoToday, tre mezzi pesanti sono rimasti coinvolti nello schianto avvenuto intorno alle ore 10 tra i caselli di Ala/Avio e Affi, in direzione sud.

Oltre al personale del 118, sul posto sono accorsi vigili del fuoco e polizia stradale: un uomo di cui ancora non si conoscono le generalità ha perso la vita nello schianto, mentre un 55enne di origine bosniaca residente a Verona è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, che è stato bloccato per consentire in soccorsi, così come è stato momentaneamente chiuso il casello di Ala/Avio.