Scontro con un autobus in Alto Adige: morto sul colpo un motociclista veronese

Un incidente mortale si è verificato sulle strade dell'Alto Adige nella tarda mattinata di oggi, lunedì 14 agosto. In base a quanto riferito da TrentoToday, il sinistro sarebbe avvenuto lungo la Provinciale 9, all'altezza del chilometro 17+500, quando per cause in corso d'accertamento una moto e un autobus di linea si sarebbero scontrati.

A bordo del motociclo pare vi fosse un uomo di 76 anni, originario della provincia di Verona. Per lui, purtroppo, i soccorsi si sono rivelati inutili ed è deceduto sul posto a seguito dell'impatto.

Nei pressi della strada della Val d'Ultimo dove si è consumata la tragedia sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, oltre ai soccorritori ed ai carabinieri della stazione di Scena, in provincia di Merano, per procedere con i rilievi dell'incidente e cercare di ricostruirne l'esatta dinamica.