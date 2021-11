Scontro tra bici a Verona: ferito un 77enne, l'altro si allontana: la Polizia locale cerca testimoni

Un incidente tra due ciclisti si è verificato nella mattinata di lunedì, intorno alle 10.45, in via IV Novembre a Verona: uno di questi, un uomo di 77 anni, è rimasto ferito.

Lo scontro è avvenuto all’altezza del civico 4, dove entrambi i ciclisti sono caduti a terra. La Polizia locale scaligera riferisce che successivamente, mentre una passante prestava soccorso all'anziano, l'altro ciclista è risalito in sella e si è allontanato senza nemmeno fornire le proprie generalità o accertarsi delle condizioni del ferito.

Gli agenti intervenuti per i rilievi non hanno ancora ricostruito i motivi del contatto tra i due ciclisti: l'individuazione di quello che si è allontanato consentirebbe di chiarire meglio la posizione di entrambi e come siano andati effettivamente i fatti.

La Polizia locale invita chiunque avesse informazioni utili a contattare il Nucleo Infortunistica Stradale al numero 045/8078466, in orario d’ufficio, oppure la Centrale Operativa al numero 0458078411.