Sette feriti in uno scontro tra auto: uno in codice rosso a Borgo Trento

La dinamica dell'episodio è al vaglio dei carabinieri di Caprino Veronese, intervenuti sul posto nella serata di domenica. Gli altri feriti sono stati condotti in ospedale dal 118 in codice giallo

Pochi minuti dopo e poco lontano il tamponamento avvenuto nella Comune di Costermano, nella serata di domenica un altro incidente ha visto 7 persone rimanere ferite, una delle quali è stata condotta in ospedale in codice rosso.

Erano circa le 19.45 quando due auto si sono scontrate lungo la Strada Provinciale 8, all'incrocio con via San Rocco, a Caprino Veronese, con una dinamica al vaglio dei carabinieri della compagnia locale intervenuti sul posto: la violenza dell'impatto ha visto i veicoli coinvolti terminare nel prato che lambisce la carreggiata, mentre gli occupanti sono stati costretti a richiedere le cure mediche. In loro soccorso sono arrivate le ambulanze, le auto mediche e l'elicottero del 118: il ferito più grave è stato stabilizzato e condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, mentre gli altri sono stati trasportati in codice giallo a Negrar e Peschierda del Garda.