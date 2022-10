Violento scontro tra auto e scooter: 31enne gravemente ferito in ospedale

Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella Bassa nella serata di martedì.

Erano circa le ore 20 a Vallese di Oppeano ed il Piaggio 125 condotto da un 31enne della zona stava percorrendo via Mozart, quando è entrato in collisione con una Mercedes guidata da un 37enne, che viaggiava in senso opposto: l'auto avrebbe iniziato la sua manovra di svolta per imboccare una stradina laterale, mentre sopraggiungeva lo scooter. Il mezzo a due ruote avrebbe impattato sul lato della vettura e il 31enne è stato proiettato a terra.

Lanciata la richiesta di intervento, sul posto è giunto il personale del 118 con ambulanza ed automedica: dopo aver fornito le prime cure, il personale sanitario ha condotto il ferito all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso. Sul posto anche la polizia stradale, per i rilievi del caso e fare luce sulla dinamica dell'episodio.