Scontro auto-scooter a Verona: una persona ferita gravemente

Nel pomeriggio del 19 luglio è stato segnalato un grave incidente stradale che ha visto coinvolti un'automobile e uno scooter a Verona. In base a quanto si apprende, il sinistro si è verificato presso l'incrocio semaforico tra via Barana e Porta Vescovo.

L'incidente risalirebbe alle ore 16.30 circa ed ha causato l'immediato intervento da parte dei mezzi di soccorso. Le cause del sinistro sono attualmente ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

La polizia locale è intervenuta tempestivamente sul luogo per gestire il traffico ed avviare le indagini necessarie. Sul posto sono accorsi inoltre un'automedica e un'ambulanza, il cui personale ha prestato i primi soccorsi.

L'intervento dei soccorritori è stato volto a stabilizzare le condizioni del ferito. La persona ferita è stata in seguito trasportata d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale di Borgo Trento per ricevere le cure necessarie.