Scontro tra auto e scooter in corso Porta Nuova: 65enne finisce in ospedale

Ancora un incidente a Verona, questa volta avvenuto poco prima delle ore 11 di giovedì in corso Porta Nuova, tra una Chevrolet Matiz, guidata da una 22enne di San Giovanni Lupatoto, ed uno scooter Honda SH, in sella al quale c’era un 65enne di San Massimo. Quest'ultimo è rimasto ferito in seguito allo scontro ed è stato quindi condotto al Pronto Soccorso dell'ospedale di Borgo Trento per le cure del caso.

L'incidente è avvenuto all'altezza di via Locatelli e, dai primi accertamenti del nucleo infortunistica stradale della Polizia Locale, sarebbe emerso che l'auto, proveniente da Porta Nuova, stava svoltando a sinistra per imboccare la via, quando è entrata in collisione con lo scooter, che si trovava su quel lato.

Sono in corso gli accertamenti per definire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità, in particolare relativamente ai comportamenti irregolari che potrebbero aver determinato l'incidente.