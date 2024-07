Dramma in Sardegna, auto si schianta contro un muro: due morti, una vittima era residente nella provincia di Verona

Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 luglio a Escalaplano, nel sud della Sardegna. Stando alle prime ricostruzioni disponibili, un'auto si sarebbe schiantata contro il muro di una casa del paese. Tragico il bilancio del sinistro: due persone sono morte ed altre due sono ferite in gravi condizioni.

Le vittime, stando a quanto riportato dai quotidiani locali, sono Silvio Ispisa, un uomo di 57 anni originario di Escalaplano ma residente nella provincia di Verona, e la sua compagna di 40 anni. I feriti sono invece i due bambini, rispettivamente di 11 e 7 anni.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri, così come le possibili cause all'origine del sinistro restano tuttora da appurare. L'incidente sarebbe avvenuto poco prima di mezzanotte, quando la famiglia pare stesse rientrando dal mare dopo una giornata trascorsa nella località marittima di Costa Rei. Silvio Ispisa pare fosse appunto tornato da Verona in Sardegna per trascorrere lì le ferie.

Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri di Escalaplano, quindi i vigili del fuoco di Cagliari e le ambulanze del 118. In base a quanto si apprende, i bambini feriti sono stati trasportati all'ospedale di Sassari grazie all'elisoccorso. Le salme delle vittime sono invece state trasferite all'obitorio del cimitero di Escalaplano.