Scontro tra due auto a Verona, una si ribalta sul fianco: ferita una donna

Un violento incidente stradale si è verificato a Verona nella serata di mercoledì.

Erano circa le 21.45, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento in seguito allo scontro tra due auto, avvenuto sull'incrocio tra viale Piave e Piazzale Porta Nuova, che ha visto una vettura finire sul fianco con le ruote all'aria.

Sul posto è intervenuto 1 mezzo e 5 uomini dei pompieri, che hanno operato per mettere in sicurezza i veicoli: illeso il conducente della vettura ribaltata, mentre è stata ricoverata in ospedale per accertamenti la guidatrice della seconda auto coinvolta.

Le operazioni dei soccorritori si sono concluse intorno alle 22.30, mentre la ricostruzione della dinamica è stata affidata alla polizia locale scaligera.