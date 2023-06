Tragico scontro tra auto e pullman, 2 morti e 3 feriti: uno è grave

Un drammatico incidente stradale ha avuto luogo nel Comune di Cologna Veneta nel primo pomeriggio di giovedì.

Stando alle prime informazioni giunte, un'auto ed un pullman si sarebbero scontrati in via Santa Giustina, nella frazione di Baldaria, poco prima delle ore 14, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.

Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco con un mezzo e il personale del 118 con ambulanze ed elicottero, ma questo non è bastato ad evitare un tragico bilancio: 2 persone infatti risultano essere decedute e 3 invece sono quelle condotte negli ospedali di Borgo Trento e San Bonifacio. Tra i feriti, due quelli in codice giallo, mentre il più grave è stato portato via in codice rosso.

Seguiranno aggiornamenti