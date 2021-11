Scontro fra auto all'alba: una persona soccorsa e portata in ospedale

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto all'alba nel Comune di Peschiera.

Due auto si sarebbero scontrate intorno alle ore 6 sulla SR11, nella zona di San Benedetto di Lugana, con una dinamica ancora da chiarire. In soccorso dei soggetti coinvolti è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Bardolino e il personale del 118 con automedica e ambulanza, che hanno prestato le prime cure e condotto un ferito in codice giallo all'ospedale di Peschiera del Garda.