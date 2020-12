Scontro tra auto e moto a Verona: un ferito intubato e portato in ospedale

Un brutto incidente stradale si è verificato nella mattinata di sabato a Verona.

Secondo le prime informazioni giunte, un'auto ed una moto si sono scontrate in via Tombetta intorno alle ore 12, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto si sono dirette due ambulanze ed un'automedica, per prestare soccorso alle due persone coinvolte: un motociclista è stato intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, a causa del politrauma subito.